Doha (AFP) Internationale Gewerkschaftsvertreter haben nach einem Kontrollbesuch in Katar deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen für Gastarbeiter eingefordert. Erhebliche Defizite seien "immer noch weitverbreitet und ein Klima der Angst zu beobachten", kritisierte die Internationale Vereinigung der Bau- und Holzarbeiter (BWI) am Donnerstag. Zuvor hatte eine 18-köpfige BWI-Delegation ihre viertägige Inspektion in dem Golfstaat abgeschlossen, der die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ausrichtet und wegen miserabler Bedingungen auf den WM-Baustellen heftig in die Kritik geraten war.

