Wellington (dpa) - Popstar Rihanna (25) sorgt mit einem traditionellen Maori-Tattoo auf der Hand in Neuseeland für Schlagzeilen. Ein Tätowier-Laden in Auckland lud am Mittwoch ein Video von der Tortur auf YouTube hoch.

Rihanna ließ sich das Tattoo auf die traditionelle Weise der Ureinwohner machen: Der Tätowiermeister hämmert die Tinte mit einer Art Metallkamm mit scharfen Zinken in ihre Hand.

"Das sieht schmerzhafter aus als ein Dinner mit Chris Brown", kommentierte ein Fan. Sänger Brown ist Rihannas Ex-Freund. Er hatte die Sängerin 2009 tätlich angegriffen und war deshalb verurteilt worden. Rihanna gab in Neuseeland drei Konzerte.

