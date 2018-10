Stockholm (dpa) - Der Literaturnobelpreis 2013 geht an die Schriftstellerin Alice Munro aus Kanada. Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt.

Die wichtigste Literaturauszeichnung der Welt ist mit umgerechnet rund 910 000 Euro (8 Millionen Schwedischen Kronen) dotiert.

Überreicht werden alle Nobelpreise traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel. Im vergangenen Jahr hatte der Chinese Mo Yan die Auszeichnung für Literatur erhalten.

