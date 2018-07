Rabat (AFP) - (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die marokkanischen Behörden aufgefordert, das juristische Verfahren gegen ein Teenager-Paar wegen eines Kussfotos zu beenden. Es sei "einfach absurd", dass den Jugendlichen wegen eines Fotos im sozialen Netzwerk Facebook eine Gefängnisstrafe droht, erklärte Amnesty-Regionaldirektor Philip Luther am Donnerstag. In so einem Fall eine juristische Ermittlung zu starten sei "lächerlich". Das Verfahren hätte gar nicht erst eingeleitet werden dürfen, erklärter Luther.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.