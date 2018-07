Suzuka (dpa) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat sich für die Twitter-Lobeshymne von Rivale Lewis Hamilton bedankt. "Es ist nett, so etwas zu hören. Ich kann das nur zurückgeben", sagte Vettel vor dem Großen Preis von Japan in Suzuka.

Hamilton war in dieser Woche nach einigen Sticheleien plötzlich zurückgerudert und hatte den Deutschen via Internet-Kurznachricht als "großartigen Champion" und "tollen Menschen" gelobt. "Lewis ist derzeit einer der besten Fahrer in der Formel 1, und ich komme prima mit ihm aus", versicherte Vettel.

Auch Hamiltons zuvor geäußerte Kritik, die Dominanz des Hessen sei ermüdend und die Rennen ähnlich vorhersehbar wie zu den Glanzzeiten von Rekordweltmeister Michael Schumacher, nahm Vettel gelassen. "Das ist doch ein Kompliment", meinte der Red-Bull-Fahrer. Ohnehin sei sein Abstand auf die Konkurrenz in diesem Jahr keineswegs so groß wie dies bei so manchem Grand-Prix-Sieg von Schumacher der Fall gewesen sei.

Vettel führt die WM-Gesamtwertung vor dem 15. von 19 Saisonläufen mit 77 Punkten Vorsprung auf Ferrari-Star Fernando Alonso an. Gewinnt der 26-Jährige auch in Japan und Alonso wird höchstens Neunter, steht der Heppenheimer bereits zum vierten Mal in Serie als Weltmeister fest.