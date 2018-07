Lagos (AFP) Die Piratenüberfälle im Golf von Guinea vor der Westküste Afrikas richten sich einer Studie zufolge zunehmend gegen internationale Tankschiffe und verursachten seit 2010 Schäden in Höhe von 100 Millionen Dollar (74 Millionen Euro). Die in Dänemark ansässige Gruppe Risk Intelligence teilte am Donnerstag zugleich mit, dass die Zahl der Angriffe aber zurückgegangen sei, seitdem 2009 mit den Rebellen in Nigerias erdölreichem Süden eine Amestievereinbarung geschlossen worden sei.

