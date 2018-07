Berlin (dpa) - Der Koalitionspoker geht kommende Woche in die entscheidende Runde: Union und Grüne wollen ihre Beratungen über ein schwarz-grünes Bündnis am nächsten Dienstag vertiefen. Es mache Sinn und sei notwendig, sich zu einem weiteren Sondierungsgespräch zu treffen, sagte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe. Grünen-Chef Cem Özdemir sprach nach dem ersten Treffen von einer "positiven Atmosphäre". Bereits am Montag wollen sich Union und SPD zu einer zweiten Sondierungsrunde treffen.

