Berlin (dpa) - Knapp drei Wochen nach der Bundestagswahl sind Spitzenvertreter von Union und Grünen zu einem Sondierungsgespräch über eine mögliche Koalition zusammengekommen. 14 Politiker von CDU und CSU sowie 8 Politiker der Grünen trafen sich zum Ausloten möglicher Kompromisslinien in der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin. Allerdings überwogen im Vorfeld Zweifel an einem Erfolg, beide Seiten betonten zugleich die Ernsthaftigkeit der Gespräche. Besonders umstritten sind die Energie- Familien- und Steuerpolitik.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.