Berlin (dpa) - Union und Grüne wollen sich zu einem zweiten Gespräch über mögliche Koalitionsverhandlungen treffen. Das verlautete am Donnerstag nach der ersten Sondierungsrunde aus Verhandlungskreisen in Berlin.

Die zweite Sondierungsrunde findet am kommenden Dienstag statt, wie Unionsfraktionschef Volker Kauder mitteilte. Am Montag treffen sich Union und SPD zu einem zweiten Gespräch. Union und Grüne berieten am Donnerstag knapp drei Stunden.