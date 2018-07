Schwechat (SID) - Für Debütant Benedikt Duda (Bergneustadt) ist die Tischtennis-EM in Schwechat beendet. Der 19-Jährige verlor in der Qualifikation sowohl im Einzel als auch im Doppel mit Team-Europameister Patrick Franziska (Fulda) das entscheidende Spiel um den Einzug ins Hauptfeld. Gegen den in Polen eingebürgerten Chinesen Wang Zeng Yi musste sich Duda in der Einzel-Gruppe 8 nach zwei vorherigen Siegen deutlich 0:3 geschlagen geben. Im Doppel zogen Duda/Franziska ebenfalls nach zwei vorangegangenen Erfolgen gegen eine ukrainische Kombination mit 2:3 den Kürzeren.

Nach Dudas Aus schlagen am Freitag noch fünf Herren des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) in der ersten Einzel-Runde auf. Dabei geht der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov (Hameln) als topgesetzter Favorit ins Rennen um die Nachfolge des wegen Grippe fehlenden Weltranglistenfünften Timo Boll (Düsseldorf). Außerdem stehen der zweimalige EM-Zweite Patrick Baum (Düsseldorf), der EM-Dritte Bastian Steger (Saarbrücken) sowie Franziska und der ehemalige EM-Fünfte Ruwen Filus (Fulda) im Hauptfeld.

Im Doppel-Wettbewerb tritt lediglich das Duo Baum/Steger an. Im Damen-Turnier ist der DTTB mit sechs Spielerinnen im Einzel und zwei Doppeln vertreten.