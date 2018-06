Seoul (AFP) Der Elektronikriese Samsung hat das erste Smartphone mit einem gebogenen Bildschirm auf den Markt gebracht. Das Galaxy Round wird seit Donnerstagnachmittag in Südkorea verkauft. Das Telefon hat einen extrem großen Bildschirm mit einem Durchmesser von 5,7 Zoll, er ist von rechts nach links leicht nach unten gewölbt. In Südkorea kostet das Galaxy Round umgerechnet rund 740 Euro. Wann es in anderen Ländern auf den Markt kommt, ist bislang unklar.

