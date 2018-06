Shanghai (dpa) - Überraschung durch Florian Mayer, nächster Rückschlag für Roger Federer. Davis-Cup-Profi Mayer präsentiert sich beim ATP-Masters-Event in Shanghai weiter in Topform steht nach einem 6:4, 6:3 gegen den an Nummer drei gesetzten Spanier David Ferrer im Viertelfinale.

Roger Federer dagegen schied bereits zum fünften Mal in dieser Saison schon vor dem Viertelfinale aus. Der Schweizer musste sich gegen den Franzosen Gael Monfils mit 4:6, 7:6 (7:5), 3:6 geschlagen geben und nun mehr denn je um seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft Anfang November in London bangen.

Für den 17-maligen Grand-Slam-Turnier-Sieger war die mit 6,2 Millionen Dollar dotierte Hartplatz-Veranstaltung der erste Auftritt seit den US Open in New York. Dort war Federer ebenfalls bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen Monfils kämpfte sich der 32-Jährige nach verlorenem ersten Satz zwar zurück und machte im zweiten Durchgang ein frühes Break wett. Am Ende kassierte der in der Weltrangliste auf Platz sieben abgerutschte Eidgenosse aber dennoch die nächste Niederlage. Monfils machte die Überraschung nach 2:08 Stunden perfekt.

Für Aufsehen sorgte auch Mayer. Gegen den Spanier Ferrer gelang dem Bayreuther im siebten Duell der dritte Sieg und damit als einzigem Deutschen das Weiterkommen. Zuvor hatte Tommy Haas kurz vor seinem Achtelfinale gegen den Argentinier Juan Martin del Potro wegen Problemen am Rücken zurückziehen müssen. Der Einsatz des 35-Jährigen beim Turnier in Wien in der kommenden Woche soll aber nicht gefährdet sein.

Mayer sicherte sich gegen Ferrer nach 40 Minuten den ersten Satz. Im zweiten Abschnitt nahm er dem Weltranglisten-Vierten erneut zweimal den Aufschlag ab. Nach gerade einmal 80 Minuten verwandelte der 30-Jährige seinen zweiten Matchball. Im Viertelfinale trifft Mayer nun auf Jo-Wilfried Tsonga. Der Franzose besiegte den Japaner Kei Nishikori 7:6 (7:5), 6:0.

Tableau