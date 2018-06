New York (AFP) Das Pharmaunternehmen Teva Pharmaceutical Industries will weltweit jeden zehnten Arbeitsplatz streichen. Wie das israelische Unternehmen am Donnerstag in den USA mitteilte, sollen insgesamt 5000 Stellen wegfallen, die meisten davon bis Ende 2014. Teva hatte bereits im Dezember angekündigt, bis Ende 2017 1,5 bis zwei Milliarden Dollar jährlich einsparen zu wollen. Der jetzt angekündigte Stellenabbau soll die Hälfte dazu beitragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.