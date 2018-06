Schierke/Feldberg (dpa) - Eine Hauch von Winter hat die deutschen Mittelgebirge erreicht. Im Harz und im Schwarzwald fiel erster Schnee. Doch niemand weiß, wie lange er liegen bleibt.

Der erste Schnee der Saison ist in den deutschen Mittelgebirgen gefallen. Der höchste Berg Norddeutschlands, der 1141 Meter hohe Brocken im Harz, präsentierte sich "leicht überzuckert", wie ein Beobachter der dortigen Wetterstation am Donnerstag sagte. Bei Temperaturen leicht unter Null Grad habe es in der Nacht geschneit, doch liege noch keine komplette Schneedecke.

Auch auf dem Feldberg im Schwarzwald war Schnee gefallen. Winterfans nutzten die weiße Pracht dort sofort zum Bau attraktiver Schneemännern. Wie lange sie stehen bleiben würden, war jedoch ungewiss. Auch der Wetterbeobachter auf dem Brocken meinte, wie lange die weiße Pracht liegen bleibe, sei derzeit unklar, da es wieder etwas wärmer werden soll.

Schneefall im Oktober sei nichts ungewöhnliches, sagte der Sprecher weiter. Laut 30-jährigem Mittel gibt es im Oktober an 4,2 Tagen Schnee. Den Rekord für den Monat gab es am 31. Oktober 1974 mit 80 Zentimetern der weißen Pracht.

Webcam Brocken