Bremerhaven (SID) - Die Eisbären Bremerhaven aus der Basketball-Bundesliga haben vor dem Auswärtsspiel am Sonntag bei den New Yorker Phantoms Braunschweig personell nachgelegt. Die Norddeutschen verpflichteten Flügelspieler Anthony Smith, der bereits in der Saison 2011/2012 das Eisbären-Trikot getragen hatte. Smith erhält zunächst einen Vertrag bis Jahresende, der per Option bis zum Ende der laufenden Saison verlängert werden kann. In der Spielzeit 2011/2012 steuerte Smith in 34 Bundesliga-Spielen für die Eisbären durchschnittlich 11,8 Punkte und 3,3 Rebounds pro Spiel bei.