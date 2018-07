Limburg (AFP) Der in der Kritik stehende Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst will sich entgegen seiner bisherigen Ankündigung an diesem Wochenende doch nicht in einem Brief an die Gläubigen in seinem Bistum wenden. In der derzeitigen Lage werde es dieses Schreiben nicht geben, sagte ein Bistumssprecher am Freitag. Zu den genauen Gründen dafür wollte er sich nicht äußern. Er konnte auch keine Angaben dazu machen, ob ein Brief zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden wird.

