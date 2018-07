Berlin/Braunschweig (AFP) Der 36-jährige Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann ist neuer Vorsitzender des CDU-Wirtschaftsflügels. Der promovierte Volkswirt wurde am Freitag in Braunschweig mit 71,7 Prozent an die Spitze der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) gewählt, wie der Verband mitteilte. Linnemann ist damit Nachfolger von Josef Schlarmann, der die 40.000 Mitglieder starke Vereinigung seit 2005 angeführt hatte und nicht wieder angetreten war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.