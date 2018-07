Washington (AFP) Angesichts der Abwesenheit des Eurogruppen-Chefs Jeroen Dijsselbloem bei der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat der französische Finanzminister Pierre Moscovici erneut einen hauptamtlichen Vorsitz für den Währungsraum gefordert. Das Fehlen des niederländischen Finanzministers Dijsselbloem bei dem wichtigen Treffen in Washington sei ein "Beispiel" für die Notwendigkeit des Postens, sagte Moscovici am Freitag bei einer Veranstaltung der Denkfabrik Council on Foreign Relations (CFR). Dijsselbloem konnte wegen der Haushaltsverhandlungen in den Niederlanden nicht nach Washington kommen.

