Lahr (SID) - Der kriselnde Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat ein Erfolgserlebnis in der Länderspielpause verpasst. In einem Testspiel gegen Zweitligist SV Sandhausen kam das Team von Trainer Christian Streich in Lahr nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Sebastian Freis hatte die Freiburger in Führung gebracht (48.), der Ausgleich fiel kurz vor Spielende durch Nicky Adler (89.).