Berlin (dpa) - Für Österreichs Fußball-Nationaltrainer Marcel Koller entwickelt sich der erst 21 Jahre Auswahlleistungsträger David Alaba noch immer weiter.

"David lernt beim FC Bayern von den Besten, das bringt ihn stetig voran", sagte er in einem Interview dem Internetportal "spox.de". Bei der Frage, ob Alaba schon ein Weltstar sei, wich Koller allerdings zunächst etwas aus. "Für mich ist ein Weltstar jemand, der nicht nur rein fußballerisch hervorragende Leistungen zeigt. Es kommt darauf an, was in der Kabine passiert, in der Öffentlichkeit", sagte der Ex-Bundesliga-Coach.

Koller erklärte dann, dass Alaba "mit 21 Jahren nicht über die Erfahrung" verfüge. "Es benötigt gewisse Zeit, um eine Mannschaft auf dem Rasen zu führen, den Rhythmus zu bestimmen", sagte der Nationalcoach der Österreicher, die sich nur mit mindestens einem Remis in Solna gegen Schweden noch die Chancen auf die WM-Qualifikation wahren können. Am letzten Spieltag empfangen die Schweden am Dienstag die deutsche Nationalmannschaft, Österreich muss bei den Färöern ran.

