Teheran (AFP) Im Nordwesten des Irans sind bei Kämpfen mit kurdischen Rebellen fünf Soldaten der Revolutionsgarden getötet worden. Bei Gefechten mit "Konterrevolutionären" seien in der Region von Baneh an der Grenze zum Irak am Donnerstag fünf Revolutionsgarden getötet worden, meldete die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf die Garden. Zwei weitere Soldaten seien verletzt worden. In der Region kämpft die kurdische Rebellenbewegung PJAK seit Jahrzehnten mit Gewalt gegen die Zentralregierung in Teheran.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.