Rom (AFP) Italiens ehemaliger Regierungschef Silvio Berlusconi will nach seiner Verurteilung in einer Steueraffäre die verhängte Strafe als Sozialarbeit ableisten. Berlusconi habe bei der italienischen Justiz einen entsprechenden Antrag gestellt, teilten seine Anwälte am Freitag mit. Der 77-jährige Milliardär war am 1. August wegen Steuerbetrugs rund um seinen Medienkonzern Mediaset erstmals rechtskräftig verurteilt worden.

