Offenbach (dpa) - Ermittlern in Hessen ist ein Schlag gegen die organisierte Kinderpornografie gelungen. Bei über einem Dutzend von Verdächtigen stellten Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft Computer, Festplatten, Speicherkarten und fast 1000 gebrannte CDs sicher, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. So viele Beweismittel haben man selten, sagte Hauptkommissar Sven Sulzmann. Die Auswertung werde Monate dauern.

