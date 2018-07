Suzuka (dpa) - Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und Nico Rosberg hat das erste Formel-1-Training in Japan dominiert. Hamilton drehte auf dem Suzuka International Racing Course in 1:34,157 Minuten die schnellste Runde. Rosberg war als Zweiter 0,330 Sekunden langsamer.

WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel belegte mit 0,611 Sekunden Rückstand den dritten Platz. Der Red-Bull-Pilot kann im 15. von 19 Saisonrennen am Sonntag zum vierten Mal Weltmeister werden, wenn er gewinnt und Ferrari-Rivale Fernando Alonso nicht über Rang neun hinauskommt.

In der ersten Übungseinheit wurde Alonso Sechster hinter Mark Webber im zweiten Red Bull und seinem Ferrari-Teamgefährten Felipe Massa. Nico Hülkenberg steuerte seinen Sauber als Zwölfter zurück an die Box. Adrian Sutil kam im Force India nicht über den 14. Rang hinaus.

Marussia-Pilot Jules Bianchi zog sich bei einem Unfall eine leichte Blessur am linken Ellenbogen zu. Der Franzose war in eine Streckenbegrenzung gekracht, nachdem er die Kontrolle über seinen Boliden verloren hatte. Der Niederländer Guido van der Garde beschädigte seinen Caterham ebenfalls bei einem Abflug. Pastor Maldonado aus Venezuela verlor ein Rad an seinem Williams und musste auch vorzeitig aufgeben.