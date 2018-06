Sepang (SID) - Der zweimalige Motorrad-Weltmeister Casey Stoner (Australien) wird als "MotoGP-Legende" in die Hall of Fame aufgenommen. Das teilte die Königsklasse am Freitag mit. Der 27-Jährige, der im vergangenen November seine Karriere beendet hat, gewann in den Jahren 2007 (Ducati) und 2011 (Honda) den WM-Titel in der MotoGP.

Die Aufnahme in die Ruhmeshalle soll am kommenden Wochenende beim Grand Prix in Stoners Heimat Australien stattfinden. Neben seinen WM-Triumphen feierte Stoner als einer der erfolgreichsten Motorrad-Piloten der Geschichte 45 Grand-Prix-Siege.

Vor Stoner, dem diese Ehre als 20. Fahrer zuteil wird, waren unter anderem Rekordchampion Giacomo Agostini (Italien), Stoners Landsmann Mick Doohan, Kevin Schwantz (USA) und auch Toni Mang (Inning), erfolgreichster deutscher Pilot, mit der Berufung für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden.