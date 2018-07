Tokio (dpa) - Ein Brand in einem Krankenhaus in Südjapan hat zehn Menschen das Leben gekostet. Das Feuer brach in der Nacht aus noch ungeklärter Ursache in einem Behandlungszimmer im Erdgeschoss der Klinik in Fukuoka aus. Als die Feuerwehr eintraf, stand das vierstöckige Gebäude schon lichterloh in Flammen. Bei den Todesopfern soll es sich um acht Patienten und zwei Mitarbeiter handeln. Fünf Personen wurden verletzt worden, zwei konnten sich ins Freie retten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.