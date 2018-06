München (AFP) - (AFP) Mehreren deutschen Bierbrauereien drohen ab November wegen illegaler Preisabsprachen Bußgelder in Millionenhöhe. Wie das Magazin "Focus" am Samstag vorab berichtet, will das Bundeskartellamt im November die ersten Bußgelder erlassen. Die Wettbewerbshüter werfen elf der größten Pils-Brauereien - darunter Bitburger, Krombacher und Veltins - die Bildung eines illegalen Preiskartells vor.

