Rostock (AFP) - (AFP) Unbekannte Täter haben mit einem Feuerwerkskörper Feuer in einem Keller eines Asylbewerberheims in Mecklenburg-Vorpommern gelegt. Dadurch habe sich in dem Heim in Güstrow starker Rauch entwickelt, teilte die Polizei in Rostock am Samstag mit. Es habe aber keine Gefahr bestanden, dass das Feuer auf die Wohnungen übergreift.

