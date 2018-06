Berlin (AFP) - (AFP) Zwei Tage vor der zweiten Sondierungsrunde mit der SPD hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut gegen einen flächendeckenden Mindestlohn gewandt. Eine "starke Tarifautonomie" sei der Beitrag von Arbeitnehmern und Arbeitgebern "zu einer funktionierenden sozialen Marktwirtschaft", sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Dabei gehe es "um vernünftige Lohnuntergrenzen in Form von Mindestlöhnen".

