Moskau (SID) - Der russische Eishockey-Star Sergej Fedorow steht vor seinem Comeback. Der 43 Jahre alte General Manager von ZSKA Moskau aus der osteuropäischen Eliteliga KHL hat aufgrund von großen Verletzungsproblemen in seinem Klub das Training aufgenommen und Einsätze in den kommenden Meisterschaftsspielen in Aussicht gestellt. "Ja, ich bin wieder auf dem Eis. Wir sind im Moment in einer sehr schwierigen Situation", sagte der einstige Stürmerstar der Detroit Red Wings, der anders als zu Glanzzeiten nun als Abwehrspieler zurückkehren will: "Ich weiß aber, dass im Eishockey keine Wunder passieren. Auch vier Wochen Training sind kein Ersatz für eine vernünftige Vorbereitung."

Der viermalige Weltmeister und Ex-Freund von Tennis-Sternchen Anna Kurnikowa hatte 2012 nach 27 Profijahren seine aktive Karriere beendet und war als Funktionär zu seinem Heimatverein ZSKA zurückgekehrt. Im Heimspiel gegen seinen Ex-Klub Metallurg Magnitogorsk am Freitagabend war Fedorow noch nicht dabei. "Körperlich bin ich fit. Aber Training ist die eine, Spiele sind die andere Sache. Im Idealfall brauche ich noch einen Monat", sagte Fedorow, der für Detroit, Anaheim, Columbus und Washington 1258 NHL-Spiele bestritten hat, in denen er 483 Tore erzielte.