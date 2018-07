Los Angeles (dpa) - Vor über einem Jahr kam US-Darstellerin Ginnifer Goodwin (35) mit ihrem Schauspielkollegen aus der TV-Serie "Once Upon a Time", Josh Dallas (31), zusammen. Nun haben sich die beiden Co-Stars verlobt.

In der Beziehung der beiden TV-Schauspieler wird es offenbar ernst. Dallas habe diese Woche in Los Angeles um ihre Hand angehalten, teilte ein Sprecher des Paares der US-Zeitschrift "People" mit. Über einen Hochzeitstermin wurde noch nichts bekannt.

Goodwin, die in der Serie ein modernes Schneewittchen spielt, und Dallas - in der Rolle von Prinz Charming - verliebten sich bei den Dreharbeiten ineinander. Seit April 2012 sind sie ein Paar. Neben Fernsehauftritten waren sie auch auf der Leinwand zu sehen: Goodwin unter anderem in "Fremd Fischen" und "Er steht einfach nicht auf Dich", Dallas in "Thor" und "Red Tails".