Köln (SID) - Jermaine Jones von Fußball-Bundesligist Schalke 04 ist vorzeitig von der Nationalmannschaft der USA abgereist. Der Mittelfeldspieler klagte nach dem 2:0-Erfolg der Mannschaft von Trainer Jürgen Klinsmann in der WM-Qualifikation gegen Jamaika über Knieprobleme. Jones verpasst damit das Spiel am Dienstag gegen Panama, die USA sind allerdings bereits für die WM 2014 in Brasilien qualifiziert.