Köln (SID) - Sami Khedira ist aus dem Teamquartier der deutschen Nationalmannschaft in Köln abgereist. Der Mittelfeldspieler von Real Madird, der beim 3:0-Sieg gegen Irland am Freitag in Köln die zweite Gelbe Karte in der WM-Qualifikation gesehen hatte und deswegen im letzten Gruppenspiel am Dienstag in Schweden (20.45 Uhr/ZDF) gesperrt ist, wird nicht mehr wie zuvor geplant am Sonntagabend zur Mannschaft zurückkehren.

Das Spiel in Stockholm ist für beide Teams sportlich bedeutungslos: Die DFB-Elf ist als Gruppensieger schon vor dem letzten Spieltag für die WM 2014 in Brasilien qualifiziert. Schweden hat den zweiten Platz sicher und darf damit in den Play-off-Spielen um das WM-Ticket spielen.