Köln (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat seine Nationalspieler mit einem freien Wochenende belohnt. Gestern hatten sie mit einem 3:0-Sieg gegen Irland vorzeitig die WM in Brasilien im nächsten Jahr klar gemacht. Mit dem überzeugenden Spiel und einer insgesamt sehr souveränen Qualifikation hätten sich die Spieler diese Pause verdient, sagte Löw. Außerdem sei die hohe Belastung in den Clubs in dieser Phase der Saison bekannt. Am Dienstag steht noch das abschließende Qualifikationsspiel gegen Schweden bevor.

