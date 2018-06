Köln (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw steht kurz vor der Verlängerung seines Vertrages. Obwohl er sich an diesem Wochenende nicht mit dem Thema beschäftigen will, sind alle Weichen für einen neuen Kontrakt bis 2016 bereits gestellt. Nach dpa-Informationen soll bis zum Freitag alles perfekt sein, dann möchte der Deutsche Fußball-Bund den Deal verkünden. "Wir haben schon Gespräche geführt und die Eckdaten festgezurrt", hatte Löw nach dem 3:0 gegen Irland und der damit gesicherten WM-Endrundenteilnahme in Brasilien erklärt. Alle aktuellen Verträge laufen mit der WM-Endrunde 2014 aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.