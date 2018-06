Berlin (SID) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft via Facebook zur erfolgreichen Qualifikation für die WM 2014 gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch an das DFB-Team zur Qualifikation. Ich freue mich auf eine spannende WM in Brasilien!", schrieb die Kanzlerin auf ihrer Seite.

Das angefügte Kürzel "am" verwies darauf, dass Merkel den Eintrag persönlich eingestellt hat. Bei Mitteilungen ihres Teams folgt die Anmerkung "/redaktion".