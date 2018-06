Palma de Mallorca (dpa) - Welt- und Europameister Spanien fehlt nur noch ein Punkt zur Teilnahme an der WM-Endrunde 2014 in Brasilien. Die Mannschaft von Trainer Vicente del Bosque besiegte am Freitagabend in Palma de Mallorca die Auswahl Weißrusslands 2:1 (0:0).

Die Spanier gehen in Gruppe I mit einem Drei-Punkte-Vorsprung gegenüber Verfolger Frankreich in das letzte Spiel am Dienstag gegen Georgien. Frankreich, das am Freitag in einem Testspiel Australien mit 6:0 besiegte, trifft zum Abschluss auf Finnland.

Die Spanier taten sich gegen den Außenseiter aber lange schwer, ehe Mittelfeldstar Xavi vom FC Barcelona in der 61. Minute für die erlösende Führung sorgte. Anschließend traf noch Alvaro Negredo (78.). Der Anschlusstreffer der Weißrussen durch Sergej Kornilenko (89.) kam zu spät. Wie schon zuletzt bei Real Madrid saß Welttorhüter Iker Casillas auch bei den Spaniern nur auf der Ersatzbank.

Noch am Vortag war die Austragung des Spiels ungewiss, nachdem die Explosion eines Stromgenerators im Son-Moix-Stadion die gesamte Stromversorgung zum Erliegen gebracht hatte. Zwei Arbeiter waren bei der Detonation schwer verletzt worden, sie erlitten schwere Verbrennungen. Ein Dritter kam mit leichten Verletzungen davon.