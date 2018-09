Mexiko-Stadt (dpa) - Die Zahl der Cholera-Fälle in Mexiko ist auf 155 gestiegen. Im Bundesstaat Hidalgo im Zentrum des Landes seien 145 Infektionen registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die meisten Menschen hätten sich am Wasser eines verseuchten Flusses angesteckt. Im Bundesstaat México wurden neun Cholera-Infektionen gezählt. Einen weiteren Fall registrierten die Behörden in San Luis Potosí, berichtet die Zeitung "Diario de San Luis". Bislang ist ein Mensch an Cholera gestorben.

