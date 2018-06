Puebla (AFP) Nach der Veröffentlichung eines Internetvideos, auf dem eine Frau im Wartesaal eines mexikanischen Krankenhauses ein Baby zur Welt bringt, haben die Behörden den Klinikleiter gefeuert. Es werde nicht hingenommen, wenn Kranke und Hilfesuchende keine angemessene medizinische Behandlung erhielten, teilte die Regierung des Bundesstaats Puebla am Freitag mit. Es ist nicht das erste Mal, dass Frauen in Mexiko ihre Kinder alleine zur Welt bringen müssen, weil ihnen in den Krankenhäusern nicht geholfen wurde.

