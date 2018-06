Berlin (dpa) - Ein Jahr nach der tödlichen Attacke auf Jonny K. verstärkt die Berliner Polizei noch einmal ihre Präsenz am Alexanderplatz. Neben den normalen Streifen sollen dort wochentags von 9.00 bis 22.00 Uhr künftig sechs zusätzliche Beamte im Einsatz sein. "Wir versprechen uns davon, dass wir das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken", sagte Polizeisprecher Stefan Redlich. Er bestätigte damit einen entsprechenden Bericht des "Tagespiegels". Jonny K. starb am 14. Oktober 2012 nach Tritten und Schlägen an Gehirnblutungen.

