São Paulo (SID) - Die deutschen Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig/Kira Walkenhorst haben das Finale des Grand Slams in São Paulo erreicht. Im Halbfinale besiegte das Hamburger Duo die brasilianischen Lokalmatadorinnen Maria Antonelli/Agatha Bednarczuk mit 2:1 (22:24, 21:14, 15:11) im Tiebreak. Damit stehen sie in ihrer ersten gemeinsamen Saison bereits zum zweiten Mal in einem Grand-Slam-Finale. Dort treffen Ludwig/Walkenhorst am Sonntag auf das US-Duo Kerri Walsh/April Ross.