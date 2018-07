Schwechat (SID) - Titelfavorit Dimitrij Ovtcharov von Champions-League-Gewinner Fakel Orenburg ist bei der Tischtennis-EM in Schwechat bei Wien auf dem Weg zu seinem ersten EM-Titel. Im Eiltempo besiegte der Olympiadritte von London am Samstag im Viertelfinale den Franzosen Quentin Robinot mit 4:1 (11:5, 11:7, 8:11, 11:3, 11:4). Trotz seines ersten Satzverlustes im Turnierverlauf zog er ungefährdet in die Runde der letzten Vier ein. Dadurch hat der topgesetzte "Dima" seine zweite EM-Medaille nach Bronze 2007 sicher.

Im Halbfinale kommt es für den 25-Jährigen am Sonntag zum deutschen Duell gegen Bastian Steger. Der Saarbrücker behielt in seinem Viertelfinale gegen Landsmann und Boll-Ersatz Ruwen Filus (Fulda) mit 4:1 (11:8, 11:7, 11:5, 13:15, 11:6) deutlich die Oberhand. Die Bronzemedaille ist ihm damit ebenfalls nicht mehr zu nehmen. Schon 2012 hatte es Steger bei der EM in die Vorschlussrunde geschafft.