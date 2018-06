Beirut (AFP) - (AFP) In der nordsyrischen Stadt Aleppo sind nach Informationen der Londoner Beobachtungsstelle für Menschenrechte bei schweren Kämpfen zwischen rivalisierenden oppositionellen Kräften fast 50 Menschen getötet worden. In der ehemals florierenden Wirtschaftsmetropole lieferten sich die Freie Syrische Armee und die islamisch-fundamentalistische ISIL-Einheit seit Donnerstag schwere Gefechte, teilte die Beobachtungsstelle am Samstag mit. Dabei habe die mit dem Terrornetzwerk Al Kaida verknüpfte ISIL in drei Stadtvierteln die Oberhand gewonnen.

