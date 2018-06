Linz (dpa) - Angelique Kerber hat ihre gute Form der vergangenen Wochen bestätigt und ist beim Tennisturnier in Linz ins Finale eingezogen.

Die Weltranglisten-Zehnte gewann im Halbfinale der mit 235 000 Dollar dotierten Hallen-Veranstaltung locker mit 6:2, 6:0 gegen die Spanierin Carla Suárez Navarro und revanchierte sich damit für ihr Achtelfinal-Aus bei den US Open. Die Norddeutsche hat nun nur zwei Wochen nach ihrer Endspiel-Niederlage von Tokio erneut die Chance auf ihren dritten Titel auf der WTA-Tour.

"Ich habe heute sehr, sehr gut gespielt vom ersten Punkt an", sagte Kerber, nachdem sie nach nur 51 Minuten mit einem Rückhand-Gewinnschlag alles klar gemacht hatte. "Meine Taktik war, aggressiv zu spielen."

Wie am Vortag gegen Patricia Mayr-Achleitner aus Österreich nahm die 25-jährige Kielerin ab Mitte des ersten Satzes das Heft in die Hand und ließ ihrer Gegnerin keine Chance mehr. Mit ihrem Halbfinal-Einzug hatte sich Kerber am Freitag einen Platz im hochkarätigen Teilnehmerfeld der Tennis-WM Ende des Monats gesichert. In Istanbul messen sich beim Saisonabschluss die besten acht Tennis-Damen des Jahres.

In ihrem dritten Endspiel in diesem Jahr nach Monterrey Anfang April und Tokio trifft die deutsche Nummer eins am Sonntag entweder auf die ehemalige Weltranglisten-Erste Ana Ivanovic aus Serbien oder die Schweizerin Stefanie Vögele. "Ich werde mich auf mich konzentrieren, ich denke, dass es ein gutes Finale sein wird", sagte Kerber. 2012 hatte die deutsche Fed-Cup-Spielerin die Turniere in Paris und Kopenhagen gewonnen. Ein Titel in diesem Jahr fehlt ihr noch.

Tableau