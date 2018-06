Weil im Schönbuch (dpa) - Eine Königsboa haben Spaziergänger in einem Wald in Baden-Württemberg entdeckt. Die Schlange lag an einem Waldweg nahe Böblingen. Die Spaziergänger alarmierten die Polizei. Als die eintraf, wurde den Polizisten das Tier in einem Sack übergeben. Da es sich um eine exotische Art handelt, war die Schlange vermutlich unterkühlt - und entsprechend langsam. Es ist noch unklar, wem die 60 Zentimeter lange Würgeschlange entlaufen ist.

