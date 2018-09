Washington (AFP) Weltbank-Chef Jim Yong Kim strebt bei der internationalen Organisation weitreichende Reformen an: Durch Bürokratieabbau und neue Strukturen sollen die jährlichen Kosten binnen drei Jahren um 400 Millionen Dollar (umgerechnet rund 295 Millionen Euro) sinken, wie Kim am Freitag am Rande der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington ankündigte. Die Weltbank werde auch ihre Personaldecke "strategisch" auf den Prüfstand stellen. Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass Kim harte Einschnitte bei den mehr als 10.000 Mitarbeitern plant.

