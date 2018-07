New York (AFP) Bei der Explosion seiner heimischen Toilette im Zuge von Wartungsarbeiten hat ein Mann in New York schwere Verletzungen erlitten. Der 58-Jährige habe den Abzug des Klos in seiner Wohnung betätigt, um den Wasserdruck zu testen, und sei daraufhin von umherfliegenden Porzellanscherben im Gesicht sowie an Armen und Beinen verletzt worden, sagte sein Anwalt Sanford Rubenstein der Nachrichtenagentur AFP. Der Mann musste demnach mit 30 Stichen genäht werden, zudem ist er schwer traumatisiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.