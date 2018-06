Neu Delhi (dpa) - In einem Kampf gegen die Zeit versuchen Indiens Behörden, rund eine halbe Million Menschen vor dem Wirbelsturm "Phailin" in Sicherzeit zu bringen. Es wird erwartet, dass der Zyklon am Abend mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern in der Stunde im Südosten Indiens auf Land treffen wird. Schon Stunden zuvor wurden die Küsten der Bundesstaaten Orissa und Andhra Pradesh von starkem Wind und starken Regenfällen heimgesucht. Zunächst wurden etwa 350 000 Menschen in Sicherheit gebracht, wie die Behörden mitteilten. Weitere 100 000 Menschen sollen folgen.

