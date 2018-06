Hamburg (AFP) Die Energiekonzerne RWE und Eon wollen nach einem Magazinbericht die anstehenden Koalitionsverhandlungen nutzen, um die milliardenschwere Brennelementesteuer für Atomkraftwerke zu kippen. Entsprechende Forderungen hätten Vertreter der Unternehmen in den vergangenen Tagen im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin und den beiden großen Parteien CDU/CSU und SPD lanciert, berichtete der "Spiegel" am Sonntag vorab aus seiner neuen Ausgabe.

