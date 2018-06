Esslingen (AFP) - (AFP) Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 23-jähriger Mann in Baden-Württemberg in den Neckar gesprungen und ums Leben gekommen. Vorausgegangen war dem Unglück am Sonntagmorgen eine Schlägerei vor einem Club in Esslingen, wie die Polizei mitteilte. Der 23-Jährige habe gemeinsam mit zwei weiteren Männern mit Eisenstangen auf einen Türsteher und einen Unbeteiligten eingeschlagen, nachdem sie aus dem Club verwiesen wurden.

